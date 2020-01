Plus agressif et explosif, Chardy est sorti vainqueur d'un duel fratricide contre Simon

155 vues | 02:22

ATP ADELAIDE - Jérémy Chardy a dominé Gilles Simon (6-3, 7-5) lundi au 1er tour à Adélaïde. La Palois a fait parler la poudre côté coup droit pour déborder son adversaire et s'imposer en un peu plus d'une heure et demie. Retrouvez les meilleurs moments de la partie en vidéo.

