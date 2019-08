Wang - Ferro : Les temps forts

16 vues | 02:59

Fionna Ferro (74e) a été éliminée vendredi au 3e tour de l'US Open par la Chinoise Qiang Wang (18e) 7-6 (7/1), 6-3, et il n'y a plus de Française en lice à Flushing Meadows. Ferro, 22 ans, s'était qualifiée pour son premier troisième tour en Grand Chelem en éliminant sa compatriote Kristina Mladenovic au tour précédent.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



