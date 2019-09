VIDEO - US Open : Quand Nadal craque et fond en larmes sur sa chaise après avoir vaincu Medvedev

1 456 vues | 00:52

US OPEN - Vainqueur de Daniil Medvedev en cinq sets et 4h51 dimanche en finale, Rafael Nadal a conquis de haute lutte un 19e titre en Grand Chelem. Une fois l'émotion de la balle de match passée, le joueur espagnol n'a pas pu contenir ses larmes avant la remise des trophées. Sur sa chaise, il a d'abord regardé le clip diffusé sur les écran géants en son honneur avant d'être rattrapé par l'émotion.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



