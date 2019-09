"Match Point", le remake : sur ce coup, la balle de Nadal a touché le filet deux fois

403 vues | 00:46

US OPEN - "Il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet où elle peut soit passer de l’autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne ou peut-être qu’elle ne passe pas et on perd…". Comme dans le film Match Point, Rafael Nadal a eu la chance de voir sa balle passer du bon côté. ¨En heurtant même deux fois la bande du filet.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

