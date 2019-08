Du service-volée à outrance et une volonté de fer, Townsend a encore régalé Flushing

496 vues | 02:57

US OPEN - Le rêve continue pour Taylor Townsend. Portée par son public, l'Américaine a validé son billet pour la deuxième semaine à Flushing Meadows en dominant Sorana Cirstea (7-5, 6-2) jeudi au 3e tour. Comme au tour précédent, elle s'est ruée au filet pour étouffer son adversaire. Retrouvez les meilleurs moments de la partie en vidéo.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

