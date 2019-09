Mattek-Sands/J.Murray - Chan/Venus : Les temps forts de la finale du double mixte

195 vues | 02:42

US OPEN - Bethanie Mattek-Sands et Jamie Murray ont récidivé. Tenants du titre en double mixte à Flushing Meadows, l'Américaine et le Britannique ont conservé leur couronne, samedi, face au duo composé de Hao-Ching Chang et Michael Venus (6-2, 6-3). C'est une première depuis 37 ans dans la discipline. Retrouvez les meilleurs moments de la finale en vidéo.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



