Monfils : "Les sensations et le physique reviennent"

67 vues | 02:37

US OPEN - Gaël Monfils s'est confié au micro d'Eurosport avant le début de son tournoi à Flushing Meadows mardi contre l'Espagnol Albert Ramos Vinolas. Le Français a mis l'accent sur le physique lors de ses entraînements et s'est rassuré sur l'état de sa cheville.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*