Alerte fausses notes : quand Azarenka chantait "bon anniversaire" à Monfils

1 311 vues | 00:32

US OPEN - C'était il y a cinq ans et les oreilles des spectacteurs ce jour-là s'en souviennent encore. Grande amie de Gaël Monfils, Victoria Azarenka avait voulu chanter un bon anniversaire au Français, né le 1er septembre. Avec l'appui du Arthur Ashe, elle avait alors entonné quelques notes qui ont dû faire grincer quelques oreilles. On ne peut pas être doué partout...



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*