VIDEO - US Open : "Coco Gauff est plus jeune que les ramasseurs de balle, mais quelle maturité !"

642 vues | 03:09

US OPEN - Elle a été l'une des belles histoires de cette édition 2019 à Flushing Meadows : Coco Gauff, éliminée au 3e tour par Naomi Osaka, mais plus jeune joueuse à rallier ce stade de compétition depuis 1996. Dans Eurosport Tennis Club, Arnaud Di Pasquale, Benoit Maylin et Henri Leconte sont unanimes : cette Américaine de 15 ans ira très loin tant elle montre des signes d'une grande maturité.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*