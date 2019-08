24 services ratés en un jeu : la "prouesse" d'Ostapenko

354 vues | 00:55

US OPEN - Visiblement, Jelena Ostapenko était mal échauffée. La Lettone s'est signalée ce jeudi avec un premier jeu de service catastrophique, marqué par 24 (!) fautes au service.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



