Un premier quart à Flushing et un cadeau pour les 33 ans de Monfils : revivez la qualif de Svitolina

US OPEN - Intraitable au service (aucune balle de break concédée), Elina Svitolina s'est qualifiée dimanche pour le premier quart de finale de sa carrière à Flushing Meadows en dominant l'Américaine Madison Keys grâce à un break dans chaque set (7-5, 6-4). La joueuse ukrainienne a du même coup offert un joli cadeau d'anniversaire à son compagnon, le Français Gaël Monfils, le jour de ses 33 ans.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

