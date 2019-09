VIDEO - Tennis Legends : "Federer, Djokovic et Nadal nous toisent et on n'est pas à la hauteur"

Dans le podcast "Tennis Legends", Mats Wilander, Boris Becker, Ivan Lendl et John McEnroe s'interrogent sur la place de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic dans l'histoire du tennis. Mais ils en conviennent : il est difficile de comparer les générations.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



