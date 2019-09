Pioline: "Alors que Ferro progresse, Garcia coule... tranquillement"

328 vues | 04:52

US OPEN - Le tennis féminin français a été globalement en souffrance durant cette édition 2019. Sur les 6 Bleues en lice, une seule a atteint le 3e tour, Fiona Ferro, en constante progression cette saison. Sentiment contraire pour Caroline Garcia, éliminée au 1er tour, et dans une impasse cette saison, pour une trajectoire en chute libre, ce qui inquiète les observateurs comme Cédric Pioline.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



