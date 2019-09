"Nadal a vraiment senti le vent de la défaite, Medvedev peut enfin sortir la tête haute"

1 718 vues | 06:15

US OPEN - Qui pouvait s'attendre à une telle finale ce dimanche soir à Flushing Meadows ? Daniil Medvedev a donné tout ce qu'il a pu pour tenir tête à Rafael Nadal. Personne ne s'attendait à un tel scénario. Pas même nos deux consultants, Arnaud Di Pasquale et Cédric Pioline, bluffés par le Russe une fois de plus. Et aussi par la force mentale monumentale de l'Espagnol (Réal: Sébastien Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*