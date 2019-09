"Serena est une machine de guerre, le 24e n'est plus loin"

14 vues | 04:50

US OPEN - Serena Williams a balayé d'un revers de raquette la 18e mondiale, Qiang Wang. Une énième démonstration, sa 100e victoire à Flushing Meadows, qui tend à penser que son 24e titre majeur ne dépend plus que d'elle-même. Et Nicolas Escudé et Arnaud Di Pasquale ont tenu à faire une petite dédicace à Diego Schwartzman, qui a appris qu'il n'affrontait pas Berrettini, mais Nadal. (Réal: S.Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*