Les Hits du jour : "Roger a encore la tête à sa finale perdue de Wimbledon"

US OPEN - Encore un premier set perdu dans cet US Open, mais encore de jolis points pour ce sortir de cette torpeur... Que se passe-t-il Roger Federer ? Pour Nicolas Escudé, le Suisse a encore la tête à cette finale perdue à Wimbledon. Pour Arnaud Di Pasquale, cela n'empêche pas de lancer son tournoi... malgré la pluie qui perturbe le tournoi. Voici les Hits du jour! (Réalisation: Sébastien Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

