Les Hits du jour : "Payer Thiem pour libérer le tableau de Nadal, c'est moche"

1 149 vues | 05:16

US OPEN - La défaite de Dominic Thiem et celle de Stefanos Tsitsipas ouvrent un boulevard à Rafael Nadal en bas de tableau. Jo-Wilfried Tsonga n'en profitera pas, malgré une volée réflexe de toute beauté. Loin, très loin du smash le plus moche de la quinzaine, signé Ilya Ivashka. Voici les Hits du jour, signés Arnaud Di Pasquale et Marion Bartoli. (Réalisation: Sébastien Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

