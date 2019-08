Les Hits du jour : Paire, on dirait un gamin de 8 ans sur un tournoi local..."

590 vues | 05:42

US OPEN - Marion Bartoli et Arnaud Di Pasquale n'ont pas été très tendres ce jeudi. Ni avec Benoît Paire, qui s'est auto-détruit sur le court 6. Ni avec Alex de Minaur, auteur de l'un des plus beaux ratés de la quinzaine. Ni même avec l'une des meilleures amies de Marion, Jelena Ostapenko, auteur de services ratés en cascade... Voici les Hits du jour (Réalisation: Sébastien Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*