Les Hits du jour : "Federer, attention à ne pas être trop méchant"

US OPEN - Attention, second degré encore une fois pour les Hits du jour : Roger Federer n'a eu aucune pitié pour le pauvre David Goffin, ce que n'a pas manqué de souligner Marion Bartoli, flanquée aujourd'hui de Nicolas Escudé. Pas d'inquiétude pour Serena malgré son alerte à la cheville et un big-up spécial à Dimitrov, auteur d'un tournoi aussi beau que le point servi ce dimanche. (Réal: S.Petit)



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

