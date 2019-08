"C'est pour des coups exceptionnels comme ça qu'on aime Kyrgios !"

228 vues | 05:22

US OPEN - Marion Bartoli et Arnaud Di Pasquale ont été émerveillés par plein de joueurs ce vendredi. Par Federer et Serena, qui ont retrouvé de l'aplomb. Par Nadal, qui a gentiment extrait un petit garçon d'une cohue lors de signature d'autographes. Par Fiona Ferro, malgré son élimination, qui a réalisé un bon US Open. Et par Nick Kyrgios, auteur d'un coup exceptionnel (Réal: Sebastien Petit).



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*