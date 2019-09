Leconte : "Il faut rappeler à Paire qu'on n'est pas au pays des Bisounours"

1 099 vues | 06:03

US OPEN - Le bilan français côté messieurs n'a pas été très reluisant à Flushing Meadows, à l'image de Benoit Paire, éliminé par Aljaz Bedene en se laissant complètement sortir du match après des échanges de paroles malheureuses. Que ce soit pour Henri Leconte, Cédric Pioline ou Arnaud Di Pasquale, présents dans Eurosport Tennis Club, le comportement du Français est indéfendable.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



