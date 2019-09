Federer a 60 secondes pour vous expliquer... le revers slicé

74 vues | 00:58

US OPEN - Il y a les bons revers slicés. Et les mauvais. Mais comment faire un revers slicé efficace ? Roger Federer, spécialiste du genre, vous explique comment réaliser cette technique, avec un maximum de réussite.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

