"La meilleure joueuse de la saison, c'est Andreescu"

US OPEN - Qui finira la saison numéro un mondiale ? Après ce qu'elle a démontré toute l'année, Bianca Andreescu a le profil pour chiper cette place de choix en fin d'exercice. Car bien avant l'US Open, la Canadienne avait déjà marqué les esprits, selon Arnaud Di Pasquale.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



