Coup de sang de Medvedev, qui s'en prend à un ramasseur de balles

US OPEN - Gros moment d'énervement vendredi soir pour Daniil Medvedev. Opposé à Feliciano Lopez, le Russe a jeté la serviette que lui tendait un ramasseur de balles. Geste qui n'a plu ni au public, qui l'a copieusement sifflé, ni à l'arbitre qui lui a donné un avertissement pour cet excès d'humeur, combiné à un jet de raquette dans la foulée.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



