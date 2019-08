Connors, le bad boy de 39 ans qui a mis le feu à Flushing en 1991

635 vues | 03:51

US OPEN - En 1991, Jim Connors s'est arrêté en demi-finale de l'US Open, battu par son compatriote Jim Courier après onze jours de folie à New York. A l'époque, l'Américain est, à 39 ans, en fin de carrière mais n'a pas perdu son sale caractère. Une carrière marquée par le fait que Connors était un joueur qui savait tellement se faire détester, que tout le monde l'adorait...



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*