US OPEN - En 1980, Björn Borg et John McEnroe ont souvent croisé le fer en Grand Chelem. Après celle, mythique de Wimbledon, le Suédois et l'Américain se sont affrontés en finale de l'US Open. A New York, les deux premières têtes de série sont allées au bout de l'effort, après cinq sets disputés.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

