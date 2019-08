Une grosse frayeur puis Mladenovic s'est surpassée pour battre Kerber : sa victoire en vidéo

VIDÉO - US Open : Une grosse frayeur dans le deuxième set et Mladenovic s'est surpassée pour battre Kerber

US OPEN - Que ce fut compliqué pour Kristina Mladenovic. La Française a eu besoin de 2h24 de jeu et trois sets pour battre Angélique Kerber (7-5, 0-6, 6-4). Après avoir remporté le premier set, "Kiki" a tout simplement été inexistante dans le deuxième - notamment à cause de problèmes physiques. Elle affrontera une autre Française au deuxième tour : Fionna Ferro.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



