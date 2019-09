Maylin à la Volée, "Que dire de Monfils? C'est un roc, un pic"

906 vues | 01:41

US OPEN - Nous nous approchons petit à petit de la conclusion à Flushing Meadows. A ces hauteurs-là, la moindre faille peut être fatale. Demandez-donc à Naomi Osaka, Julia Julia Görges ou Alexander Zverev. En revanche tout va bien pour Gaël Monfils et Rafael Nadal.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

