Ce qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui : le show Monfils, la rage de Paire

378 vues | 03:33

US OPEN - Vous n'étiez pas debout cette nuit ? Vous avez manqué les meilleurs moments à New York ? Installez-vous, nous vous proposons tout ce qu'il ne fallait pas manquer : la balle de match un peu folle de Gaël Monfils ou encore les coups de sang de Benoît Paire, Simona Halep et autre Kei Nishikori.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



