Et pourtant Serena a sorti quelques jolis coups...

34 vues | 01:25

US OPEN - Biance Andreescu s'est imposée en deux sets contre Serena Williams en finale du Grand Chelem. Et pourtant, l'Américaine s'est illsutrée plusieurs fois par de très beaux points. Découvrez les cinq plus beaux points de la finale dames.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*