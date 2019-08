Qualifications : Battu par Koepfer, Mahut ne disputera pas un quatorzième US Open

88 vues | 03:07

QUALIFICATIONS US OPEN - Revivez les meilleurs moments de la défaite en trois sets (7-6, 4-6, 6-3) de Nicolas Mahut face à l'Allemand Dominik Koepfer lors des demi-finales des qualifications.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

