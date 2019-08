Matches de légende : Djokovic - Nadal 2011 ou le "Cosmic tennis" à son zénith

755 vues | 29:44

US OPEN - Histoire de vous mettre en appétit avant le début de l'édition 2019, nous vous offrons en exclusivité de revivre des grands matches de l'histoire de l'US Open. Cap sur l'édition 2011 et sa finale d'une invraisemblable intensité entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Savourez une demi-heure de "cosmic tennis" pour une victoire synonyme de Petit Chelem pour le Djoker.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*