Le Top 5 de samedi : Bublik a fait encore plus fort que Monfils

US OPEN - Chaque jour, retrouvez une sélection des points les plus spectaculaires de la journée écoulée à Flushing Meadows. Au menu de ce samedi, du Monfils, bien sûr, mais ausis la folle défense de Bublik contre Andujar.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

