"Federer finira sans doute derrière Nadal... et Djokovic en Grand Chelem"

US OPEN - Les deux derniers tournois du Grand Chelem ont terriblement changé la donne dans la chasse au record de Federer. Avec deux titres chacun cette saison, Nadal et Djokovic ont pris le pas sur le Suisse, qui a de fortes de chances de terminer 3e dans ce classement exceptionnel des Majeurs, malgré ses 20 titres. Incroyable comme on y pense, pour Arnaud Di Pasquale.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

