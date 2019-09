DIP IMPACT VIDEO - "Entre le gain des Petits As et de son 1er Majeur, personne n'a fait plus vite"

US OPEN - Bianca Andreescu a remporté son premier titre majeur à 19 ans. Si son âge n'est pas un record, la rapidité de son ascension en revanche est exceptionnelle. Aussi bien dans son passage de la 200e place mondiale à Top 5, qu'entre sa victoire entre les Petits As et l'US Open... aucune joueuse n'est allée plus vite que la Canadienne, nous rappelle Arnaud Di Pasquale.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

