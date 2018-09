VIDÉO - US Open - The Coach : Avec son coup droit, Del Potro a les moyens de géner Djokovic

10 353 vues | 02:26

US OPEN - Juan Martin Del Potro retrouve Novak Djokovic en finale, 9 ans après son sacre à New York. Notre consultant Patrick Mouratoglou analyse les chances de l'Argentin de contrarier le Serbe. En jouant dans la diagonale revers avec des balles lentes, Del Potro a les moyens pour gêner Djokovic, contreur par nature, qui aime s'appuyer sur la vitesse des balles adverses pour remporter ses points.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*