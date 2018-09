VIDÉO - US Open - The Coach : pour Del Potro, tout passera par son premier coup de raquette

US OPEN - Pour le choc de la soirée opposant Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro, notre consultant Patrick Mouratoglou analyse les chances de l'Argentin de renverser le numéro un mondial. Selon lui, la Tour de Tandil n'aura une chance que s'il parvient à mettre l'agressivité nécessaire dès le premier coup de raquette.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



