Coaching, coup de génie, pétage de plombs et résurrection : la timeline de la quinzaine

VIDÉO - US Open - Lahyani, coup de génie, pétage de plombs et résurrection : la timeline de la quinzaine

04:05

US OPEN - Des sorties de piste inattendues, un coaching jamais vu, un match de titans, l'éclosion d'une nouvelle star, le pétage de plombs d'une légende et le retour au sommet confirmé d'une autre... Revivez quinze jours d'un US Open haut en couleurs avec notre timeline.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



