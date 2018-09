Totalement excédée, Serena Williams a appelé le juge arbitre

7 419 vues | 02:41

US OPEN - Inconsolable et complètement sortie de sa finale après ses déboires avec l'arbitre de chaise qui a fini par la sanctionner d'un jeu de pénalité, Serena Williams a fait appel au juge arbitre. S'en est ensuivi un (autre) échange surréaliste entre la championne et les officiels.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



