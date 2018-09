Oui, Mouratoglou a coaché Serena Williams mais il regrette le manque de psychologie de l'arbitre

33 820 vues | 04:04

US OPEN – Patrick Mouratoglou est venu dans l'émission Avantage Leconte après la finale Osaka – Williams, marquée par la polémique entre sa joueuse et l'arbitre de la finale. Il reconnait avoir coaché Serena mais regrette que l'arbitre ait manqué de finesse psychologique.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



