Cilic a perdu le match... et a failli perdre son portable en prime

US OPEN 2018 - Dépité après sa défaite en cinq sets contre Kei Nishikori, Marin Cilic a fait tomber son portable au moment de quitter le court Arthur-Ashe, sans même s'en rendre compte. Heureusement, quelqu'un l'a vu pour lui. Quand ça ne veut pas rigoler...



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



