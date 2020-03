Bon anniversaire Stan ! On fête ça avec un florilège de la finale de l'US Open 2016

VIDEO US Open : Bon anniversaire à Stan Wawrinka ! On fête ça avec un florilège de la finale de 2016

405 vues | 01:15

ANNIVERSAIRE - Le temps qui passe par ce confinement, ça reste une bonne nouvelle... Spécialement pour Stanislas Wawrinka, qui fête ses 35 ans en ce 28 mars 2020. Pour l'occasion, c'est lui qui régale avec ses plus beaux coups gagnants en finale de l'US Open 2016. En face de lui lors de sa plus récente victoire en Grand Chelem, il y avait Novak Djokovic.



New York, Flushing Meadows, le gigantesque du court Arthur Ashe et son atmosphère incomparable : l'US Open, dernière levée du Grand Chelem, est un tournoi à part. Pour Federer, Nadal, Djokovic et compagnie, c'est le rêve américain raquette en main.



Résumé des matches, meilleurs coups, interviews et insolites : vous ne manquerez rien de l'US Open grâce aux vidéos d'Eurosport.fr.

Eurosport uniquement avec CANAL*