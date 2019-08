VIDÉO - US Open - Osaka : "Je dois trouver plus de régularité"

Tenante du titre et numéro une mondiale, Naomi Osaka a éprouvé les plus grandes difficultés à écarter la Russe Anna Blinkova en trois sets secs (6-4, 6-7, 6-2) au premier tour de l'US Open, dernier Grand Chelem de l'année 2019. En conférence de presse d'après-match, la Japonaise de 21 ans est revenue sur sa prestation mitigée pour son entrée en lice à New York.

