''Tu ne peux pas nous laisser gagner rien qu'une fois ?'' : Avec humour, Zverev apostrophe Federer

Moment sympa après la finale de la Hopman Cup samedi à Perth, lorsque le jeune loup Alexander Zverev s'est permis d'apostropher sa majesté Roger Federer, provocant du même coup l'hilarité générale dans le public. ''On en a tous assez de vous. Tu as quel âge ? 30 et des poussières ? Et tu ne peux pas nous laisser gagner la Hopman Cup rien qu'une fois ?'', a plaisanté l'Allemand.

