VIDÉO - San José - Ahn et Mertens entrent sur le court avec des chiots

4 vues | 00:26

Scène amusante avant la rencontre entre l'Aaméricaine Kristie Ahn et la Belge Elise Mertens ce jeudi à San José : les deux joueuses sont entrées sur le court en portant des chiots dans leur bras. Un beau geste symbolique pour la cause animale et rappeler aux familles qu'il est interdit d'abandonner ces charmants compagnons en cette période de vacances !

