Rotterdam - 10e titre pour Monfils !

Et de 10 ! Gaël Monfils n'a fait qu'une bouchée de Félix Auger-Aliassime, balayé en deux manches (6-2, 6-4) et 1h26 de jeu, pour s'offrir le dixième trophée de sa carrière, le second consécutif après celui glané à Montpellier. Le Français confirme son début de saison canon.

