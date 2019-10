"Même s'il dit le contraire, Nadal pense forcément à la place de n°1"

vue | 03:31

DIP IMPACT - Le Rolex Paris Masters va offrir une semaine à suspense dans la course à la place de N°1 mondial. Entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, 1280 points les séparent. Si l'Espagnol remporte le tournoi parisien, ce qu'il n'a encore jamais fait, il pliera l'affaire au classement. Et au vu du parcours qui l'attend, cela semble à sa portée, nous expliquent Benoit Paylin et Arnaud Di Pasquale.

