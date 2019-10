Solide puis opportuniste, Chardy a relevé le défi Medvedev

3 456 vues | 03:42

VIDEO - MASTERS PARIS-BERCY - Jérémy Chardy a réalisé l'un des plus grands exploits de sa carrière en battant mardi au 2e tour Daniil Medvedev, numéro 4 mondial et finaliste des six derniers tournois qu'il avait disputés. Le résumé de la rencontre en vidéo.

