"S"il continue de jouer comme ça, Djokovic finira la saison n°1 mondial"

ROLEX PARIS MASTERS - Novak Djokovic n'a pas laissé une seule chance à Denis Shapovalov de lui contester le titre du Masters 1000 parisien ce dimanche. Laissera-t-il Rafael Nadal croire en un possible finish à la place de n°1 mondial ? Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément ne le pensent pas non plus. Voici les derniers Hits de la semaine en direct de l'AccordHotels Arena.

