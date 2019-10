"Déclarer forfait le même jour que Federer, c'était tactiquement très juste"

1 655 vues | 04:08

LES HITS DU JOUR - Première journée contrastée pour les Bleus : si Jérémy Chardy a réussi à se qualifier pour le deuxième tour en fin d'après-midi, Richard Gasquet, lui, a malheureusement dû déclarer forfait... le même jour que Roger Federer. Arnaud Di Pasquale et Arnaud Clément décortiquent pour vous quelques moments marquants de la journée, non sans une certaine dose de second degré! (Réal: SP)

